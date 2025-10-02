Айзейя Стюарт: «Будь я здоров – серия с «Нью-Йорком» сложилась бы иначе»

Форвард «Пистонс» уверен, что его защита могла изменить исход серии с «Никс».

«Это было неприятно. Очень неприятно. Чувствовал, что если бы я играл, серия сложилась бы иначе, и мы смогли бы пройти дальше.

Я бы сосредоточился на своей работе в защите и продолжал выполнять свои обязанности, опекая Таунса в этой серии. Думаю, результат был бы другим», – заявил Стюарт .

Центровой «Детройта » пропустил большую часть серии первого раунда плей-офф против «Нью-Йорка » после травмы колена в первой игре. «Никс» в итоге выиграли серию со счетом 4-2.