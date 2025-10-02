3

Никола Йович согласовал полностью гарантированный контракт на 4 года и 62,4 миллиона с «Хит»

«Майами» продлит Николу Йовича.

22-летний сербский форвард (208 см) подпишет полностью гарантированный контракт новичка на 4 года и 62,4 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.

Йович отыграл 46 матчей в прошлом чемпионате, набирая 10,7 очка, 3,9 подбора и 2,8 передачи за 25,1 минуты в среднем. Форвард реализовал 37,3% трехочковых бросков.

В феврале Йович сломал кость в правой ладони и пропустил часть «регулярки», но вернулся в плей-офф, после чего хорошо показал себя в сборной Сербии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
