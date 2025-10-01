Хуан Нуньес выбыл на 6 месяцев после повторной операции на правом колене

«Барселона» лишилась Хуана Нуньеса на длительный срок.

Повторная артроскопическая операция на правом колене из-за проблем с мениском после воспалительной реакции вывела его из строя на следующие 6 месяцев.

21-летний разыгрывающий должен был начать второй сезон в клубе. В прошлом году он участвовал в 25 мачтах Евролиги, набирая 5 очков, 2,5 подбора и 3,4 передачи за 15,6 минуты в среднем.