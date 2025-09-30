  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пи Джей Дозьер пропустит матч «Анадолу Эфеса» против «Маккаби». Участие Шейна Ларкина под вопросом.
0

Пи Джей Дозьер пропустит матч «Анадолу Эфеса» против «Маккаби». Участие Шейна Ларкина под вопросом.

«Анадолу Эфес» начнет новый сезон Евролиги без нескольких ключевых игроков.

У турецкой команды есть ряд кадровых проблем. Клуб официально объявил, что защитник Пи Джей Дозьер не поможет команде в первой игре Евролиги, а решение по участию разыгрывающего Шейна Ларкина будет принято непосредственно перед матчем.

30 сентября «Анадолу Эфес» откроет новый сезон Евролиги матчем против «Маккаби Тель-Авив». Игра пройдет в Черногории на арене «Moraca Sports Hall».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
logoАнадолу Эфес
травмы
logoПи Джей Дозьер
logoЕвролига
logoШейн Ларкин
logoМаккаби Тель-Авив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Дубай» играет с «Партизаном», «Панатинаикос» примет «Баварию» и другие матчи
1126 минут назад
Последний год Мессины, династия «Пао», возвращение Итудиса. Зачем включать новый сезон Евролиги
17сегодня, 08:50
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
26 сентября, 18:10
Главные новости
Остин Ривз: «Могу стать «оллстаром», но не хочу делать этого в слабой команде»
115 минут назад
Евролига. «Дубай» играет с «Партизаном», «Панатинаикос» примет «Баварию» и другие матчи
1126 минут назад
Йонас Валанчюнас о «Денвере»: «Я счастлив быть здесь и хочу побеждать»
31 минуту назад
Кевин Дюрэнт: «Шенгюн – универсальный центровой, который при этом обращается с мячом как разыгрывающий»
сегодня, 15:21
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
7сегодня, 12:18
Де’Аарон Фокс может пропустить старт сезона НБА
2сегодня, 14:17
Лука Банки – новый главный тренер сборной Италии
сегодня, 13:59Фото
Душан Алимпиевич станет новым главным тренером сборной Сербии
2сегодня, 13:17
Дрэймонд Грин: «Куминга хочет быть в «Голден Стэйт». И он сам говорил мне об этом»
7сегодня, 11:57
Димитрис Итудис: «В плей-офф должно выходить больше команд, чем просто 40% от лиги»
2сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
226 минут назад
Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»
52 минуты назад
Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»
2сегодня, 14:43
«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
сегодня, 13:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»
сегодня, 12:18
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
2сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
1сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
6вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
11вчера, 20:09