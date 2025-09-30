Пи Джей Дозьер пропустит матч «Анадолу Эфеса» против «Маккаби». Участие Шейна Ларкина под вопросом.
«Анадолу Эфес» начнет новый сезон Евролиги без нескольких ключевых игроков.
У турецкой команды есть ряд кадровых проблем. Клуб официально объявил, что защитник Пи Джей Дозьер не поможет команде в первой игре Евролиги, а решение по участию разыгрывающего Шейна Ларкина будет принято непосредственно перед матчем.
30 сентября «Анадолу Эфес» откроет новый сезон Евролиги матчем против «Маккаби Тель-Авив». Игра пройдет в Черногории на арене «Moraca Sports Hall».
Опубликовал: opimakh.ilya
