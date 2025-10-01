  • Спортс
  • Журналист ESPN Дэйв Макмэнамин: «Окружение Леброна попросило руководство «Лейкерс» проявлять осторожность к игроку»
3

Журналист ESPN Дэйв Макмэнамин: «Окружение Леброна попросило руководство «Лейкерс» проявлять осторожность к игроку»

Леброн Джеймс будет ограничен в тренировках перед стартом сезона.

«План таков: Леброн посетит первую тренировку «Лейкерс» во вторник, но его участие на площадке будет ограничено. Окружение игрока попросило руководство команды проявлять максимальную осторожность и смотреть на сезон в долгосрочной перспективе», – сообщил Дэйв Макменамин.

40-летний Леброн Джеймс готовится к своему 23-му сезону в НБА. В прошлом сезоне баскетболист провел 70 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за 35 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макмэнамина в соцсети X
