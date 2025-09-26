Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
Сегодня, 26 сентября, в чемпионате Франции пройдет матч открытия.
«Ле-Ман» сыграет с «Дижоном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 0-0, Булазак – 0-0, Бурк – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Дижон – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Лимож – 0-0, Монако – 0-0, Нанси – 0-0, Нантер – 0-0, Париж – 0-0, Сен-Кантен – 0-0, Страсбур – 0-0, Шоле – 0-0, Элан Шалон – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
