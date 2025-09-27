Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
Сегодня, 27 сентября, в чемпионате Франции пройдут четыре матча.
Действующий чемпион «Париж» встретится с «Гравлин-Дюнкерком», «Бурк» сыграет с «Лиможем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Ле-Ман – 1-0, Виллербан – 0-0, Булазак – 0-0, Бурк – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Ле-Портель – 0-0, Лимож – 0-0, Монако – 0-0, Нанси – 0-0, Нантер – 0-0, Париж – 0-0, Сен-Кантен – 0-0, Страсбур – 0-0, Шоле – 0-0, Элан Шалон – 0-0, Дижон – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости