Владислав Коновалов о «Самаре» в новом сезоне: «Постараемся составить конкуренцию топ-клубам»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов рассказал о настрое на новый сезон.

В первом матче «регулярки» волжане сойдутся с действующим чемпионом Лиги ВТБ ЦСКА.

«Если рассматривать предсезонку в целом, мы что-то получили, что-то наработали. Мы не были в оптимальном составе ни на одном из предсезонных турниров, хотя спасибо руководству клуба: все было идеально для нас организовано. Контрольный матч с УНИКСом, три турнира – это очень большой плюс и для команды в целом, и для тех наших ребят, кто только еще делает первые шаги на уровне Единой лиги ВТБ.

Мелкие травмы, кто-то выпадает из состава – но мы достойно выходили из положения, боролись с каждым соперником. Взять даже игру с «Пари НН» в Саратове, когда нас осталось всего семь человек: мы зашли в овертайм и выиграли. Но это осталось в прошлом, сейчас нам нужно жить настоящим и мечтать о будущем.

Мы начинаем новый сезон в Лиге ВТБ. Считаю, что он будет интересным, мы постараемся составить конкуренцию топ-клубам. В матче открытия нас ждет ЦСКА – масштаб этой команды, думаю, всем понятен. ЦСКА показал великолепную игру на победном для себя Суперкубке, где был похож на настоящую «красную машину».

На видеоразборе мы постарались показать нашим игрокам, где мы можем противостоять этому сопернику, где можем атаковать и показать свою силу. Но наша главная цель сейчас – в каждом матче быть единой командой», – заявил специалист.