0

Владислав Коновалов о «Самаре» в новом сезоне: «Постараемся составить конкуренцию топ-клубам»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов рассказал о настрое на новый сезон.

В первом матче «регулярки» волжане сойдутся с действующим чемпионом Лиги ВТБ ЦСКА.

«Если рассматривать предсезонку в целом, мы что-то получили, что-то наработали. Мы не были в оптимальном составе ни на одном из предсезонных турниров, хотя спасибо руководству клуба: все было идеально для нас организовано. Контрольный матч с УНИКСом, три турнира – это очень большой плюс и для команды в целом, и для тех наших ребят, кто только еще делает первые шаги на уровне Единой лиги ВТБ.

Мелкие травмы, кто-то выпадает из состава – но мы достойно выходили из положения, боролись с каждым соперником. Взять даже игру с «Пари НН» в Саратове, когда нас осталось всего семь человек: мы зашли в овертайм и выиграли. Но это осталось в прошлом, сейчас нам нужно жить настоящим и мечтать о будущем.

Мы начинаем новый сезон в Лиге ВТБ. Считаю, что он будет интересным, мы постараемся составить конкуренцию топ-клубам. В матче открытия нас ждет ЦСКА – масштаб этой команды, думаю, всем понятен. ЦСКА показал великолепную игру на победном для себя Суперкубке, где был похож на настоящую «красную машину».

На видеоразборе мы постарались показать нашим игрокам, где мы можем противостоять этому сопернику, где можем атаковать и показать свою силу. Но наша главная цель сейчас – в каждом матче быть единой командой», – заявил специалист.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3590 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoВладислав Коновалов
logoСамара
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Самара» сообщила о подписании Никиты Михайловского
28 июля, 16:32Фото
Никита Михайловский продолжит карьеру в «Самаре»
1928 июля, 11:45
Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов: «Не могли открыто формировать состав, наверстываем упущенное время»
630 июня, 15:34
Владислав Коновалов останется главным тренером «Самары»
19 июня, 16:26
Главные новости
Энтони Эдвардс о лучшем совете от Майкла Джордана: «В посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины»
235 минут назад
Девин Букер – на 30-м месте в списке лучших игроков Евролиги сезона-2025/26 по версии Eurohoops
6сегодня, 07:36
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выложили посты с одинаковой цитатой в социальных сетях
7сегодня, 07:17Фото
Маркус Смарт о своей первостепенной задаче в «Лейкерс»: «Защита. Для этого меня сюда позвали»
сегодня, 07:05
Стефен Карри о ситуации Куминги как отвлекающем факторе: «Журналисты задают вопросы, но важнее то, что говорят в раздевалке»
1сегодня, 06:47
«Мы добудем перстень для «Хьюстона». Фред Ванвлит выложил видео на тему травмы колена и операции
1сегодня, 06:23Видео
Гилберт Аренас о разнице между Янгом и Беверли: «Если Патрик будет бухать всю ночь, это никак не скажется на игре команды»
4сегодня, 06:09
Джейк Ларэвиа о 23-м сезоне Леброна Джеймса: «С ума сойти. А мне 23 года»
сегодня, 06:01
Кевин Дюрэнт о досрочном расставании с «Финиксом»: «Такова природа игры»
сегодня, 05:58
Виктор Вембаньяма: «Я чувствую себя лучше. Я выгляжу сильнее. И весы показывают, что я потяжелел»
сегодня, 05:41
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
224 минуты назад
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
1сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
5вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
9вчера, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
2вчера, 19:53
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» обыграл «Бурсаспор»
вчера, 18:16
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» принимает «Динамо Новосибирск»
вчера, 16:05