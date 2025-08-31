Тайрон Лю о Бене Симмонсе: «Я зол на себя, потому что не смог найти нужное решение»

Главный тренер «Клипперс» объяснил, почему Симмонс неудачно выступал за команду.

«Я связываю это с тем самым моментом (в серии с «Атлантой) и думаю, это его изменило. Я считаю, что травмы действительно отбросили его назад. Операция на спине, затем мы приобрели его и увидели состояние его колена... все те трудности, через которые ему пришлось пройти, чтобы просто выйти на площадку, я думаю, сыграли большую роль.

Я зол на себя, потому что ему нужен мяч в руках, как и Джеймсу (Хардену), как и Каваю (Ленарду). Это было нелегко; просто сложная динамика, и я беру на себя полную ответственность. Я не смог найти нужное решение», – сказал Лю.

«Тот самый» момент в серии плей-офф-2021 с «Атлантой» произошел в седьмом матче. В близкой концовке Бен Симмонс , выступавший тогда за «Филадельфию», имел возможность для легкого броска из-под кольца, но, словно испугавшись, предпочел сделать передачу.

«Сиксерс» проиграли серию, а главный тренер Док Риверс и лидер команды Джоэл Эмбиид критически высказались об этом эпизоде.

Присоединившись к «Клипперс » по ходу прошлого сезона, Симмонс провел за команду 18 матчей «регулярки» и 5 игр плей-офф. В данный момент 29-летний разыгрывающий является свободным агентом.