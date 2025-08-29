  • Спортс
  • Тайрон Лю: «Когда я начинал, парни ныли, что им дают мало минут. А теперь они ноют, что играют слишком много»


Тайрон Лю: «Когда я начинал, парни ныли, что им дают мало минут. А теперь они ноют, что играют слишком много»

Главный тренер «Клипперс» сравнил подход к тренировкам разных эпох.

«Когда я только попал в лигу распорядок был такой: мы играем матч, на следующий день 2-часовая тренировка с полным контактом, стараешься стать лучше каждый день.

Сейчас же тренировка, следующая за игровым днем, превратилась в легкую прогулку: 30-40 минут, никакого контакта, ребята не будут бегать на полной скорости. Потому что: «У нас же вчера матч был!» Что это значит вообще?!

Разница огромная. Я считаю, что нет лучшего способа прийти в форму, чем играть в матчах, проводить на площадке много минут. Когда я начинал, парни хотели играть больше, ты всегда ныл, что тебе дают мало минут, понимаешь? А теперь парни ноют, что играют слишком много. Так что, тут тонкая грань», – заключил Лю.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club Shay Shay
logoТайрон Лю
logoКлипперс
logoНБА
