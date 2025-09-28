Тони Кукоч о сравнениях Майкла Джордана и Леброна Джеймса»: «Это бессмысленно без очных матчей»

Тони Кукоч объяснил, почему нельзя сравнивать игроков разных поколений.

«Сложно сравнивать игроков, которые не играли в одной эпохе и никогда не встречались на площадке.

Если бы у них была история личных встреч или противостояний команд, можно было бы говорить, что кто-то выигрывал чаще, но в нашем случае этого нет.

Очевидно, что баскетбол постоянно развивается, становится лучше. Сегодня можно учиться у игроков любых эпох, разбирать их движения и отрабатывать их.

Есть информация о правильном питании, о том, как нужно готовиться к игре, восстанавливаться после травм и поддерживать тело в форме.

Все эти мелочи, которые кажутся незначительными, на самом деле очень важны – они делают тебя лучшим игроком.

Поэтому, если говорить о чистой игре, сравнивая Майкла Джордана из 80–90-х и Леброна Джеймса из 2000-х и 2010-х, нельзя однозначно сказать, кто из них лучше», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго».