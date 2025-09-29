1

Дерек Лайвли: «Этим летом я вырос на 3-5 сантиметров»

Центровой «Далласа» подрос за лето.

Во время медиа-дня Дерек Лайвли рассказал, что этим летом он вырос и теперь его рост составляет примерно 218–221 см. До этого момента считалось, что рост 21-летнего баскетболиста составляет 216 см.

Также игрок сообщил, что полностью восстановился после операции на правой ступне и готов к тренировочному лагерю «Маверикс».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3412 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
