Дерек Лайвли: «Этим летом я вырос на 3-5 сантиметров»
Центровой «Далласа» подрос за лето.
Во время медиа-дня Дерек Лайвли рассказал, что этим летом он вырос и теперь его рост составляет примерно 218–221 см. До этого момента считалось, что рост 21-летнего баскетболиста составляет 216 см.
Также игрок сообщил, что полностью восстановился после операции на правой ступне и готов к тренировочному лагерю «Маверикс».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости