Ник Смит подпишет двухсторонний контракт с «Лейкерс»

«Лейкерс» добавили молодого разыгрывающего в свой состав.

По информации ESPN, 21-летний Ник Смит договорился о подписании двухстороннего контракта с «озерниками».

В прошлом сезоне Смит выступал за «Шарлотт», сыграв 60 матчей и набирая в среднем 9,9 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи за 23 минуты на площадке.