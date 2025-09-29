Ник Смит подпишет двухсторонний контракт с «Лейкерс»
«Лейкерс» добавили молодого разыгрывающего в свой состав.
По информации ESPN, 21-летний Ник Смит договорился о подписании двухстороннего контракта с «озерниками».
В прошлом сезоне Смит выступал за «Шарлотт», сыграв 60 матчей и набирая в среднем 9,9 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи за 23 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
