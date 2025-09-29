0

Ник Смит подпишет двухсторонний контракт с «Лейкерс»

«Лейкерс» добавили молодого разыгрывающего в свой состав.

По информации ESPN, 21-летний Ник Смит договорился о подписании двухстороннего контракта с «озерниками».

В прошлом сезоне Смит выступал за «Шарлотт», сыграв 60 матчей и набирая в среднем 9,9 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи за 23 минуты на площадке.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3411 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макмэнамина в соцсети X
logoЛейкерс
переходы
logoНБА
logoНик Смит
