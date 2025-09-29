Андреас Пистиолис: «Мы не поддались жажде трансферов. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду»

Главный тренер ЦСКА оценил трансферную кампанию клуба.

«То, что мы сохранили практически тот же костяк игроков, это не везение, а предвидение. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду. Не все понимают, что это такое, как это делается, как игнорировать моду на трансферы, подход, при котором кто совершает больше приобретений, тот и создаёт лучшую команду. За это следует благодарить менеджмент: мы не поддались жажде трансферов. В остальном команда та же. Поэтому система довольно похожа. Некоторые изменения, совсем небольшие, были необходимы. У нас были определенные планы, и мы построили новую команду, основываясь на них», – сказал Пистиолис.

В межсезонье ЦСКА покинули защитник Алекса Аврамович, форвард Амат Мбайе и защитник Никита Михайловский. Пополнили состав защитник Антониус Кливленд и форвард Александр Чадов, а защитник Самсон Руженцев вернулся из аренды.