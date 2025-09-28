Суперкубок Испании. Финал. «Валенсия» обыграла «Реал и завоевала второй подобный трофей в истории клуба
Сегодня в Малаге состоялся финал ежегодного Суперкубка Испании.
«Валенсия» победила «Реал» со счетом 98:94 в напряженном матче. «Валенсия» позволила сопернику сократить отставание с 11 очков, но сумела выстоять в драматичной концовке и завоевать трофей.
Малага
Финал
Реал – Валенсия – 94:98 (27:24, 17:27, 25:18, 25:29)
РЕАЛ: Хезоня (19), Кампаццо (18), Ледэй (11), Дек (11).
ВАЛЕНСИЯ: Де Ларреа (11), Тэйлор (17), Руверс (12).
