  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Микэл Бриджес о «Нью-Йорке»: «Люблю болельщиков, люблю культуру, люблю персонал, руководство, товарищей по команде, вообще все»
0

Микэл Бриджес о «Нью-Йорке»: «Люблю болельщиков, люблю культуру, люблю персонал, руководство, товарищей по команде, вообще все»

Бриджесу очень нравится быть частью «Никс».

«Мне здесь нравится. Люблю болельщиков, люблю культуру, люблю персонал и всех, руководство, товарищей по команде, вообще все. Это, наверное, самое главное. Я знаю, что прошлый год был тяжелым на протяжении всего сезона, и плей-офф немного помог, но я думаю, что я просто ценю болельщиков и вообще всех. Мне кажется, многие думали, что я могу быть расстроен, потому что на меня слишком сильно наезжали, но я думаю, что я был больше зол на себя, потому что все, чего они хотят, хочу и я, так что я не думаю ничего в стиле «почему вы на меня наезжаете?». Иногда некоторые вещи заходят слишком далеко, но такова жизнь.

Я думаю, если бы я пришел сюда и проповедовал, как сильно я хочу побеждать, а потом пытался бы забрать каждый доллар и создавать трудности для организации, я бы выглядел как мошенник, а я не такой. Я очень хочу побеждать, во что бы то ни стало. Я люблю всех наших ребят здесь, так с какой стати я бы не дал им возможность получить их деньги? У меня их достаточно. Не думаю, что еще пара миллионов изменит мою жизнь», – сказал Бриджес.

29-летний баскетболист продлил соглашение с «Никс» на 4 года и 150 миллионов долларов, хотя мог претендовать на большую сумму.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2742 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Newsday
logoМикэл Бриджес
logoНью-Йорк
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА потакает трусам. Теперь можно бросать со своей половины: промах засчитывают команде, не игроку
53сегодня, 06:15
Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»
225 сентября, 10:40
Микэл Бриджес лидировал в сезоне-2024/25 НБА по количеству остановленных проходов к кольцу
111 августа, 04:45Фото
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Один из тренеров как-то сказал, что единственное различие между мной и Стефом Карри в том, что он провел больше часов в зале»
230 минут назад
Гилберт Аренас: «На месте владельцев «Лейкерс» я бы передал Леброну 50 миллионов левым путем»
13сегодня, 11:24
Миикка Мууринен объяснил, откуда получил прозвище «Тощий Иисус»
сегодня, 11:03
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Уралмаш», УНИКС сыграет с «Бетсити Пармой»
21сегодня, 11:00Live
Шредер – Атаману: «К счастью, ты никогда не будешь моим тренером»
5сегодня, 09:43
Джоэл Эмбиид поддержал Граймса, который не продлил контракт и готовится отдельно от «Сиксерс»: «Я бы тоже так поступил, окажись не его месте»
5сегодня, 07:34
Джейлен Брансон немного сбросил вес в межсезонье, готовясь к игре под руководством Брауна
сегодня, 07:26
Джефф Тиг о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Да какой там! Слишком высоко»
12сегодня, 07:19
Крис Пол: «Я скучаю по «Лоб-Сити»
5сегодня, 07:17
Зайон Уильямсон и Джордан Пул отрабатывали взаимодействия после тренировки
7сегодня, 07:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Ле-Портелем», «Виллербан» примет «Нанси»
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Мерсин» встретится с «Манисой» и другие матчи
25 минут назад
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
25 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Энергией»
25 минут назад
Грэйсон Аллен о Хамане Малуаче: «На площадке он без умолку говорит, командует защитой. В этом аспекте он уже готов»
48 минут назад
«Дубай» подписал Сертача Шанлы до конца сезона
сегодня, 10:43Фото
«Филадельфия» отчислит Игора Миличича-младшего
сегодня, 09:23
«Лейкерс» подписали Антона Уотсона и Нэйта Уильямса, отчислили Эрика Диксона и Тевиана Джонса
2сегодня, 06:54Фото
Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке
5сегодня, 06:20Видео
Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»
сегодня, 05:44