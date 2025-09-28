Микэл Бриджес о «Нью-Йорке»: «Люблю болельщиков, люблю культуру, люблю персонал, руководство, товарищей по команде, вообще все»

Бриджесу очень нравится быть частью «Никс».

«Мне здесь нравится. Люблю болельщиков, люблю культуру, люблю персонал и всех, руководство, товарищей по команде, вообще все. Это, наверное, самое главное. Я знаю, что прошлый год был тяжелым на протяжении всего сезона, и плей-офф немного помог, но я думаю, что я просто ценю болельщиков и вообще всех. Мне кажется, многие думали, что я могу быть расстроен, потому что на меня слишком сильно наезжали, но я думаю, что я был больше зол на себя, потому что все, чего они хотят, хочу и я, так что я не думаю ничего в стиле «почему вы на меня наезжаете?». Иногда некоторые вещи заходят слишком далеко, но такова жизнь.

Я думаю, если бы я пришел сюда и проповедовал, как сильно я хочу побеждать, а потом пытался бы забрать каждый доллар и создавать трудности для организации, я бы выглядел как мошенник, а я не такой. Я очень хочу побеждать, во что бы то ни стало. Я люблю всех наших ребят здесь, так с какой стати я бы не дал им возможность получить их деньги? У меня их достаточно. Не думаю, что еще пара миллионов изменит мою жизнь», – сказал Бриджес .

29-летний баскетболист продлил соглашение с «Никс» на 4 года и 150 миллионов долларов, хотя мог претендовать на большую сумму.