«Индиана» подписала Делона Райта и отчислила Сэмсона Джонсона
«Пэйсерс» усилили заднюю линию опытным защитником.
«Индиана» официально объявили о подписании контракта с защитником Делоном Райтом. Чтобы освободить место в составе, клуб отчислил 23-летнего форварда Сэмсона Джонсона, находившегося на просмотре.
Делона Райт имеет десятилетний опыт игры в НБА. В прошлом сезоне 33-летний разыгрывающий выступал за «Милуоки» и «Нью-Йорк», проведя 40 матчей и в среднем набирая 3,1 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи за 16 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
