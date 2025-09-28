«Индиана» подписала Делона Райта и отчислила Сэмсона Джонсона

«Пэйсерс» усилили заднюю линию опытным защитником.

«Индиана » официально объявили о подписании контракта с защитником Делоном Райтом. Чтобы освободить место в составе, клуб отчислил 23-летнего форварда Сэмсона Джонсона, находившегося на просмотре.

Делона Райт имеет десятилетний опыт игры в НБА . В прошлом сезоне 33-летний разыгрывающий выступал за «Милуоки» и «Нью-Йорк», проведя 40 матчей и в среднем набирая 3,1 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи за 16 минут на площадке.