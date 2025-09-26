«Индиана» подпишет Делона Райта вместо Монте Морриса

32-летний Райт продолжит карьеру в «Пэйсерс».

Перед тренировочным лагерем «Индиана » подпишет негарантированный контракт с разыгрывающим Делоном Райтом (196 см). Перед этим игроку предстоит пройти медосмотр. Соглашение станет полностью гарантированным, если он останется в составе команды до 10 января.

Ранее стало известно, что Монте Моррис, который достиг соглашения о годичном контракте с «Пэйсерс», не подпишет его из-за из-за растяжения икроножной мышцы, выявленного при медосмотре.

Райт готовится начать свой 11-й сезон в НБА , и «Пэйсерс» станут его 11-й командой. В прошлом сезоне защитник в среднем набирал 3,1 очка и 1,9 передачи за игру в 40 матчах за «Милуоки» и «Нью-Йорк».