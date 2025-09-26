0

«Индиана» подпишет Делона Райта вместо Монте Морриса

32-летний Райт продолжит карьеру в «Пэйсерс».

Перед тренировочным лагерем «Индиана» подпишет негарантированный контракт с разыгрывающим Делоном Райтом (196 см). Перед этим игроку предстоит пройти медосмотр. Соглашение станет полностью гарантированным, если он останется в составе команды до 10 января.

Ранее стало известно, что Монте Моррис, который достиг соглашения о годичном контракте с «Пэйсерс», не подпишет его из-за из-за растяжения икроножной мышцы, выявленного при медосмотре. 

Райт готовится начать свой 11-й сезон в НБА, и «Пэйсерс» станут его 11-й командой. В прошлом сезоне защитник в среднем набирал 3,1 очка и 1,9 передачи за игру в 40 матчах за «Милуоки» и «Нью-Йорк».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2022 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: IndyStar
logoИндиана
logoМонте Моррис
logoНБА
logoДелон Райт
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Монте Моррис не подпишет контракт с «Индианой» из-за травмы икры
3вчера, 20:14
Самые интересные команды НБА в новом сезоне
3824 сентября, 08:20
Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»
20 сентября, 13:58
Главные новости
Джорджо Армани вложил в «Милан» 226 миллионов евро суммарно
34 минуты назад
Кевин Дюрэнт сыграет ключевую роль в присоединении ПСЖ к европейской лиге НБА, клуб заплатит вступительный взнос 500+ млн долларов
3сегодня, 09:28
18-летний форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен собирается подписать контракт с профессиональной командой
3сегодня, 09:08
Франк Ниликина официально подписал 2-летний контракт с «Олимпиакосом»
1сегодня, 08:09Фото
Джавейл Макги включил себя в лучшую пятерку «Уорриорс» всех времен, Кевина Дюрэнта в ней не оказалось
6сегодня, 07:54
Джей Джей Редик: «В Летней лиге Кнехт был выгоревшим, сейчас он в феноменальной форме»
3сегодня, 07:13
Роб Пелинка: «Если бы карьера Леброна завершилась в «Лейкерс», это была бы позитивная история»
3сегодня, 06:52
Инсайдер «Лейкерс» Йован Буха считает, что Маркус Смарт будет выходить в стартовой пятерке команды вместо Руи Хатимуры
3сегодня, 06:34
«Шарлотт» отчислил Ника Смита
4сегодня, 05:54
Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год
9сегодня, 05:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 08:39
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
сегодня, 08:25
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22
Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»
вчера, 19:02
Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»
вчера, 18:39
Сэм Прести о Николе Топиче: «Для нас каждый сезон – чистый холст, у него есть шанс»
1вчера, 17:39