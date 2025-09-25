Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»
Микэл Бриджес порадовался глубине состава.
«В «Финиксе» почти не было новичков. Я постоянно был младшим. В «Бруклине» они были, но ситуация оказалась неидеальной, и меня в итоге обменяли, трудно было полностью вписаться в обстановку.
Нынешняя молодежь в «Никс» просто уморительна. Кевин Маккаллар и остальные. Заставляют вспомнить университет и себя после него. Здорово быть тут, влиться в состав, подписав продление контракта. Очень весело.
Отличные парни, но стараются изо всех сил. Приятно видеть, как они выросли за этот год. Здорово и очень смешно», – посмеялся Бриджес.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
