Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»

Микэл Бриджес порадовался глубине состава.

«В «Финиксе» почти не было новичков. Я постоянно был младшим. В «Бруклине » они были, но ситуация оказалась неидеальной, и меня в итоге обменяли, трудно было полностью вписаться в обстановку.

Нынешняя молодежь в «Никс » просто уморительна. Кевин Маккаллар и остальные. Заставляют вспомнить университет и себя после него. Здорово быть тут, влиться в состав, подписав продление контракта. Очень весело.

Отличные парни, но стараются изо всех сил. Приятно видеть, как они выросли за этот год. Здорово и очень смешно», – посмеялся Бриджес .