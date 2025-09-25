0

Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»

Микэл Бриджес порадовался глубине состава.

«В «Финиксе» почти не было новичков. Я постоянно был младшим. В «Бруклине» они были, но ситуация оказалась неидеальной, и меня в итоге обменяли, трудно было полностью вписаться в обстановку.

Нынешняя молодежь в «Никс» просто уморительна. Кевин Маккаллар и остальные. Заставляют вспомнить университет и себя после него. Здорово быть тут, влиться в состав, подписав продление контракта. Очень весело.

Отличные парни, но стараются изо всех сил. Приятно видеть, как они выросли за этот год. Здорово и очень смешно», – посмеялся Бриджес.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1547 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
