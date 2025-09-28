Миикка Мууринен объяснил, откуда получил прозвище «Тощий Иисус»
Новичок «Партизана» поведал историю своего прозвища.
«Прошлой весной я играл в Rod Wave Elite (баскетбольная программа для старшеклассников, ориентированная на социальные сети, которую основал 24-летний инфлюенсер Кэм Уайлдер). После тренировки Кэм бросал с половины площадки, а потом мы собрались в круг, он разговаривал с игроками и просто сказал: «Может, назовем этого парня Тощим Иисусом?» Так все и началось.
Затем они придумали это празднование с молящимися руками. Я использовал его пару раз в игре, и летом все это завирусилось», – рассказал Мурринен.
Новобранец «Партизана», недавно подписавший с клубом трехлетний контракт, не поможет команде в первом матче нового сезона Евролиги против «Дубая», так как ему требуется пройти медицинское обследование.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
