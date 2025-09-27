1

«Сакраменто» подписал Джамира Нельсона-младшего и Джейлина Уильямса

«Кингз» взяли двух игроков на просмотр.

«Сакраменто» продолжает формировать состав перед стартом сезона, заключив контракты по схеме Exhibit 10 с защитником Джамиром Нельсоном-младшим и форвардом Джейлином Уильямсом.

Нельсон – сын ветерана НБА Джамира Нельсона, провел часть прошлого сезона в G-лиге, а затем перешел в канадский «Калгари», где набирал 20,1 очка и 4,2 передачи в среднем за игру.

25-летний Уильямс в прошлом сезоне выступал за «Гранд Рэпидс» в G-лиге, набирая в среднем 8,6 очка и 2,9 подбора за 19 минут на площадке.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2529 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
logoСакраменто
Джамир Нельсон-младший
Джейлин Уильямс 2000
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» вернулся к обсуждению обмена Джонатана Куминги c «Сакраменто»
525 сентября, 08:17
«Сакраменто» переподписал Теренса Дэвиса на контракт Exhibit 10
24 сентября, 05:30
Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»
719 сентября, 18:59
Главные новости
«Филадельфия» не готова расставаться с драфт-пиками ради обмена Келли Убре и Андре Драммонда (Джейк Фишер)
134 минуты назад
Алекса Аврамович о выступлении сборной Сербии на Евробаскете: «Мы были не в лучшей физической форме – вот и все»
сегодня, 17:40
Девин Букер о Джейлене Грине: «У него есть инстинкты и качества, которым нельзя научить»
3сегодня, 17:21
Джордж Ньянг пропустит начало тренировочного лагеря «Юты» из-за травмы стопы
сегодня, 16:59
Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)
3сегодня, 15:59
Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80 играх из 82»
1сегодня, 15:13
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
1сегодня, 14:55Фото
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
4сегодня, 12:33
Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
7сегодня, 12:17
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
4сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Греции. Финал. 23 очка Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Промитеас»
15 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Тофашем», «Бешикташ» обыграл «Тюрк Телекомом» и другие матчи
1сегодня, 17:43
«Лейкерс» подписали защитника Тевиана Джонса и отчислили Джаррона Камберлэнда
сегодня, 18:51
Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» обыграл «Бурк» и другие матчи
сегодня, 18:33
Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»
сегодня, 18:27
Джавейл Макги набрал 33 очка в своем дебютном матче в НБЛ
2сегодня, 17:59
Миикка Мууринен прибыл в Белград
сегодня, 16:41Фото
Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)
1сегодня, 16:25
Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»
1сегодня, 15:42
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:30