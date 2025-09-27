«Сакраменто» подписал Джамира Нельсона-младшего и Джейлина Уильямса

«Кингз» взяли двух игроков на просмотр.

«Сакраменто » продолжает формировать состав перед стартом сезона, заключив контракты по схеме Exhibit 10 с защитником Джамиром Нельсоном-младшим и форвардом Джейлином Уильямсом.

Нельсон – сын ветерана НБА Джамира Нельсона, провел часть прошлого сезона в G-лиге, а затем перешел в канадский «Калгари», где набирал 20,1 очка и 4,2 передачи в среднем за игру.

25-летний Уильямс в прошлом сезоне выступал за «Гранд Рэпидс» в G-лиге, набирая в среднем 8,6 очка и 2,9 подбора за 19 минут на площадке.