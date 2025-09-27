Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»
Келли Убре высоко оценил потенциал новичка «Сиксерс».
«Он очень зрелый для своего возраста. Обладает отличной физической подготовкой и хорошими габаритами. Невероятно атлетичен.
Его потенциал безграничен, потому что у него здравый ум и огромное желание совершенствоваться. Я с нетерпением жду возможности играть вместе с ним.
Ви Джей очень трудолюбив, поэтому сложно даже оценить его потолок – он просто зашкаливает.
Молодым баскетболистам важно держать голову на плечах и контролировал эго, ведь с большей ответственностью приходит и больше ожиданий. Так что я здесь, чтобы помочь ему, и я рад быть рядом с ним», – отметил Убре.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Филадельфии»
