0

Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»

Келли Убре высоко оценил потенциал новичка «Сиксерс».

«Он очень зрелый для своего возраста. Обладает отличной физической подготовкой и хорошими габаритами. Невероятно атлетичен.

Его потенциал безграничен, потому что у него здравый ум и огромное желание совершенствоваться. Я с нетерпением жду возможности играть вместе с ним. 

Ви Джей очень трудолюбив, поэтому сложно даже оценить его потолок – он просто зашкаливает.

Молодым баскетболистам важно держать голову на плечах и контролировал эго, ведь с большей ответственностью приходит и больше ожиданий. Так что я здесь, чтобы помочь ему, и я рад быть рядом с ним», – отметил Убре.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2464 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Филадельфии»
logoВи Джей Эджкомб
logoКелли Убре
logoФиладельфия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»
5сегодня, 07:02Фото
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
3вчера, 15:59
Келли Убре: «Что происходит в «Филадельфии»? Мое отношение не ценят»
710 сентября, 06:45
Главные новости
Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)
сегодня, 15:59
Десмонд Бэйн: «Буду болеть за «Мемфис» в 80 играх из 82»
1сегодня, 15:13
«Даллас» официально объявил о подписании Денниса Смита и Джеремайи Робинсона-Эрла
сегодня, 14:55Фото
Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»
4сегодня, 12:33
Девин Букер о лояльности «Финиксу»: «Я в долгу перед этим городом. Нам нужно привезти сюда чемпионские перстни»
4сегодня, 12:17
«Это ###### халатность». Тренер «Миннесоты» Шерил Рив обрушилась с критикой на судейство и лигу
3сегодня, 11:26
Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»
5сегодня, 10:41
Эргин Атаман: «Может, в будущем Яннис будет играть за «Панатинаикос»
сегодня, 09:23
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
1сегодня, 08:43Фото
Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»
10сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Миикка Мууринен прибыл в Белград
20 минут назадФото
Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)
36 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» играет с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
сегодня, 15:19
Деян Каменяшевич: «Надеемся, что против «Партизана» будем более укомплектованы, чем в Суперкубке Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:30
«Црвена Звезда» ведет переговоры с Кеоном Джонсоном
сегодня, 14:05
Президент «Партизана» Остоя Мияйлович: «Иффе Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды»
сегодня, 13:42
Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»
1сегодня, 13:19
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
сегодня, 08:56
Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом
сегодня, 11:58Видео
Руди Гобер посетил школу с французским погружением
сегодня, 11:02Фото