Келли Убре о Ви Джей Эджкомбе: «Его потенциал безграничен»

Келли Убре высоко оценил потенциал новичка «Сиксерс».

«Он очень зрелый для своего возраста. Обладает отличной физической подготовкой и хорошими габаритами. Невероятно атлетичен.

Его потенциал безграничен, потому что у него здравый ум и огромное желание совершенствоваться. Я с нетерпением жду возможности играть вместе с ним.

Ви Джей очень трудолюбив, поэтому сложно даже оценить его потолок – он просто зашкаливает.

Молодым баскетболистам важно держать голову на плечах и контролировал эго, ведь с большей ответственностью приходит и больше ожиданий. Так что я здесь, чтобы помочь ему, и я рад быть рядом с ним», – отметил Убре .