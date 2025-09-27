Атаман о Шредере: «Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду»

Главный тренер сборной Турции поделился мнением о капитане немцев.

«Шредер – хороший игрок, но я не могу комментировать его личностные качества. Для меня лидерство, человечность и скромный подход важнее, чем хорошая игра. Шредеру не нужно извиняться передо мной. У каждого есть свое мнение, и мне все равно. Но когда я подписываю игрока, я сначала смотрю на его личность и его пределы достоинства.

Они выиграли матч, который думали, что проиграли, и в таких ситуациях игроки испытывают особый уровень возбуждения. У Шредера в том видео были проблемы с поведением на фоне этого возбуждения. Это не такая уж большая проблема. Я списываю это на его юный возраст. Тренерам НБА стоит задуматься об игроке, который каждый год меняет команду. Это уже описывает ситуацию Шредера», – заключил Атаман.

Во время празднования победы над Турцией в финале Евробаскета 32-летний Шредер прокричал «Атаман , иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»