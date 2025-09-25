Джордан Отт: «Санз» будут играть быстро, для этого нужны несколько боллхендлеров»

Джордан Отт прокомментировал свои планы в атаке.

Новый главный тренер «Финикса» порассуждал о совмещении Джейлена Грина и Девина Букера на площадке.

«Думаю, что игра изменилась и очень сильно. Традиционный разыгрывающий 5-10 лет назад выглядел совсем по-другому. Габариты игроков, которые разгоняют атаки в нынешнем баскетболе, разнятся в каждом матче. Некоторые парни выше 210 сантиметров, другие – наоборот. Размеры плеймейкеров гуляют от команды к команде.

Мы хотим играть быстро, для этого нужны несколько боллхендлеров.

Для того чтобы играть быстро концептуально, нужны готовые решения для любых типов опеки. Заготовки соперников против Грина и Букера могут означать, что иногда брать в руки мяч придется кому-то другому.

Игра изменилась, нам очень повезло с нашей глубиной в задней линии, протестируем варианты в «предсезонке». Наша работа совместить наши идеи с индивидуальными стилями игроков», – поделился Отт.