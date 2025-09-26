0

«Шарлотт» отчислил Ника Смита

«Хорнетс» расстались с 21-летним защитником.

Президент по баскетбольным операциям «Шарлотт» Джефф Петерсон сообщил, что клуб отчислил Ника Смита (188 см).

Смит был выбран «Хорнетс» под общим 27-м номером на драфте НБА 2023 года. За карьеру он провел 111 матчей, набирая в среднем 8 очков, 1,8 подбора и 1,8 передачи за 18,9 минуты на площадке. 

В прошедшем сезоне защитник сыграл 60 матчей (27 в старте), где его средние показатели составили 9,9 очка (39,1% с игры, 34% из-за дуги), 2,1 подбора и 2,4 передачи за 22,8 минуты.

«Хорнетс» столкнулись с переизбытком игроков в составе после подписания контрактов с четырьмя новичками, а также в результате серии сделок с свободными агентами и обменов, в результате которых в команду добавились Мэйсон Пламли, Спенсер Динуидди, Пэт Коннотон и Коллин Секстон.

