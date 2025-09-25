  • Спортс
  • Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда

Джонни Уилкс напомнил о себе.

Друг дяди Кавая Ленарда Денниса Робертсона подал в суд на «Клипперс» в 2020 году, но иск был отклонен в 2022 из-за недостатка доказательной базы. Уилкс заявил, что был посредником при переходе форварда в команду из Лос-Анджелеса.

Уилкс настаивал, что клуб обещал ему 2,5 миллиона долларов, зрительские места у площадки, работу в организации и участие в маркетинговой и тренерской деятельности.

Видео вышло на фоне скандального расследования возможного обхода потолка зарплат со стороны Стива Балмера.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1508 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Джонни Уилкса
logoКлипперс
logoНБА
происшествия
logoКавай Ленард
