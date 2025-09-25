Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда

Джонни Уилкс напомнил о себе.

Друг дяди Кавая Ленарда Денниса Робертсона подал в суд на «Клипперс » в 2020 году, но иск был отклонен в 2022 из-за недостатка доказательной базы. Уилкс заявил, что был посредником при переходе форварда в команду из Лос-Анджелеса.

Уилкс настаивал, что клуб обещал ему 2,5 миллиона долларов, зрительские места у площадки, работу в организации и участие в маркетинговой и тренерской деятельности.

Видео вышло на фоне скандального расследования возможного обхода потолка зарплат со стороны Стива Балмера.