Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
Джонни Уилкс напомнил о себе.
Друг дяди Кавая Ленарда Денниса Робертсона подал в суд на «Клипперс» в 2020 году, но иск был отклонен в 2022 из-за недостатка доказательной базы. Уилкс заявил, что был посредником при переходе форварда в команду из Лос-Анджелеса.
Уилкс настаивал, что клуб обещал ему 2,5 миллиона долларов, зрительские места у площадки, работу в организации и участие в маркетинговой и тренерской деятельности.
Видео вышло на фоне скандального расследования возможного обхода потолка зарплат со стороны Стива Балмера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Джонни Уилкса
