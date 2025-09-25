Девин Букер: «Всегда буду сожалеть об упущенных возможностях с Кевином Дюрэнтом и Брэдли Билом»

Девин Букер обрисовал прошлое и будущее «Санз».

«Как и прежде, не намерен молчать. Если мне кажется, что мое мнение может быть полезным для команды, всегда буду его озвучивать, особенно с учетом нынешнего молодого состава, которому предстоит расти. Уже много времени провел с молодежью, они задают очень правильные вопросы.

Это был трудный период. Мы не смогли реализовать наши задумки с Кевином Дюрэнтом и Брэдли Билом , двумя игроками, которых я всегда буду ценить и уважать. Сама по себе возможность выходить с ними на площадку была ценной, но я всегда буду сожалеть об упущенных возможностях и целях.

Сейчас мы сосредоточены на внутренней ситуации. День за днем работаем над собой. Понимаем, что у нас молодая команда, что будут ошибки, но мы постараемся их минимизировать и побыстрее реализовать наш потенциал», – заключил лидер «Финикса ».