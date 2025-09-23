Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»

Бывший центровой «Детройта» оценил шансы команды на титул с Энтони в составе.

«Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, честно, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат. Мело захотел бы играть сразу же. Это могло бы потенциально разрушить командную химию. Выбрав Дарко Миличича , мы получили парня, который пришел и сказал: «Я не могу играть в этой команде. Я не готов играть в этой команде. Вместо кого я буду выходить? Я не готов». Благодаря тому, что он так поступил и принял свою роль, это позволило нам строиться, расти и становиться сильнее. И в конечном итоге выиграть чемпионат.

Если бы мы выбрали Мело, Тэйшоун Принс никогда бы не раскрылся и не стал бы тем игроком, которым он стал. Мы стали чемпионами во многом благодаря лучшему блок-шоту, который я когда-либо видел в жизни (имеется в виду блок Принса на Реджи Миллере во 2-й игре финала Восточной конференции), а я заблокировал много бросков. Вот таким был наш подход, основанный на стойкости и упорной работе», – заявил Уоллес .

На драфте НБА 2003 года «Пистонс» выбрали под общим вторым номером сербского центрового Дарко Миличича. Ниже него ушли такие знаменитые игроки, как Кармело Энтони (3-й, «Денвер»), Крис Бош (4-й, «Торонто») и Дуэйн Уэйд (5-й, «Майами»).

В 2004 году «Детройт » стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Лейкерс» (4-1).