Спайк Ли: «Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс»
Спайк Ли ждет титула от «Нью-Йорка».
Главный болельщик «Никс» обозначил свои ожидания в разговоре с Тайризом Халибертоном на подкасте.
«Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс». «Индиана» и «Бостон» слились. Не хочу сказать, что это станет легкой прогулкой, но ты и Тейтум – ключевые игроки конференции. Не хочу обидеть Тибса, люблю его, но теперь у нас Майк Браун и 12 реальных игроков. Ты видел нашу скамейку? Просто крышу сносит от нее.
И готов поставить в Вегасе на то, что наши игроки старта не будут лидерами лиги по игровому времени, как в прошлом сезоне», – заключил Ли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Young Man and The Three
