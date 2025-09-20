1

Спайк Ли: «Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс»

Спайк Ли ждет титула от «Нью-Йорка».

Главный болельщик «Никс» обозначил свои ожидания в разговоре с Тайризом Халибертоном на подкасте.

«Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс». «Индиана» и «Бостон» слились. Не хочу сказать, что это станет легкой прогулкой, но ты и Тейтум – ключевые игроки конференции. Не хочу обидеть Тибса, люблю его, но теперь у нас Майк Браун и 12 реальных игроков. Ты видел нашу скамейку? Просто крышу сносит от нее.

И готов поставить в Вегасе на то, что наши игроки старта не будут лидерами лиги по игровому времени, как в прошлом сезоне», – заключил Ли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Young Man and The Three
logoТайриз Халибертон
logoНью-Йорк
logoИндиана
Спайк Ли
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс о прошедшем сезоне «Селтикс»: «Они слились сами, никакой связи с «Никс» и их талантами»
213 сентября, 20:05
НБА выложила расписание, «Тандер», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Никс» получили по 34 матча на национальном телевидении
33 сентября, 06:10
Тайриз Халибертон составил рейтинг своих решающих бросков в плей-офф сезона-2024/25
330 августа, 06:27Видео
Главные новости
Олден Полинис: «Миннесота» не возьмет титул с Крисом Финчем. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения»
3 минуты назад
Журналист Пабло Торре: «Скандал с Балмером показывает, что правила не работают для тех, кто считает их простыми условностями в реальной жизни, а теперь и в спорте»
46 минут назад
Майкл Бизли: «Не был готов к такому в «Майами». Пэт Райли относился ко мне как к сыну»
сегодня, 17:30
Сэм Весени: «Переход Кобе Бафкина – это попадание в яблочко для «Нетс»
сегодня, 17:14
Разыгрывающий Маркиз Науэлл присоединится к «Басконии»
сегодня, 16:50
Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»
сегодня, 16:35
Костас Флеваракис о молодом Деннисе Шредере: «Он хотел добиться признания и стремился соревноваться, что привело его к нынешнему успеху»
1сегодня, 16:25
Лонни Уокер: «Активный переход игроков из НБА в Европу начался благодаря Кендрику Нанну»
2сегодня, 15:46
Брайан Робб: «Анферни Саймонс – последний крупный зарплатный актив «Селтикс» в возможной сделке, они будут осторожны»
3сегодня, 15:16
Неэмиаш Кета, скорее всего, получит главную роль в передней линии «Бостона»
1сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
330 минут назадФото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
сегодня, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
сегодня, 16:09
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
сегодня, 15:33
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1сегодня, 14:34
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
сегодня, 13:34
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
сегодня, 13:20
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
4сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео