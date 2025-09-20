Спайк Ли: «Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс»

Спайк Ли ждет титула от «Нью-Йорка».

Главный болельщик «Никс» обозначил свои ожидания в разговоре с Тайризом Халибертоном на подкасте.

«Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс». «Индиана » и «Бостон » слились. Не хочу сказать, что это станет легкой прогулкой, но ты и Тейтум – ключевые игроки конференции. Не хочу обидеть Тибса, люблю его, но теперь у нас Майк Браун и 12 реальных игроков. Ты видел нашу скамейку? Просто крышу сносит от нее.

И готов поставить в Вегасе на то, что наши игроки старта не будут лидерами лиги по игровому времени, как в прошлом сезоне», – заключил Ли.