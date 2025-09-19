Тайриз Халибертон: «Терпеть не мог прозвище «Хали». Теперь так называются мои кроссовки. Соцсети не победить»

Тайриз Халибертон пошутил по поводу выхода своих кроссовок.

«Пока рос, меня звали Риз или Тай, неважно. Честно говоря, раздражает прозвище «Хали». Но так уж сложилось», – написал Халибертон летом 2023 года.

«Терпеть не мог это имя, но 2 года спустя мои кроссовки выходят под названием «The Hali 1». Соцсети НБА не победить», – посмеялся разыгрывающий «Индианы», вспомнив свое старое сообщение.