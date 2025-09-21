Джейлен Уильямс о мотивации на новый сезон: «Давайте сделаем это снова и посмотрим, что они скажут на этот раз»

Звездный форвард «Оклахомы» использует скептические мнения в качестве топлива.

«Если честно, лично для меня огромным стимулом стало то, что я видел в СМИ, как повернулась ситуация: сначала мы были слишком молоды, чтобы побеждать. А когда мы победили, все говорят: «О, они же весь сезон лидировали, они и должны были выиграть».

Мне кажется, что это, по крайней мере для меня, огромный мотиватор. Потому что это как бы: «Ну ладно, давайте сделаем это снова и посмотрим, что они скажут на этот раз». Так что для меня это главное. Я думаю, еще один момент лично для меня – это моя рука. Я ничего не мог ей делать и не смогу примерно еще месяц.

А ближе к началу тренировочного лагеря будет уже: «Так, давайте посмотрим, насколько я могу стать лучше после того, как вообще не мог пользоваться рукой». Так что теперь у меня есть и такой мотиватор. И я не знаю, думаю, что для нашей команды наличие контрактов – это скорее возможность играть еще более раскрепощенно.

Потому что раньше ты, скажем так, не то чтобы играл ради чека, но ты пытался играть, чтобы остаться в лиге. Теперь, когда это уже не проблема, ты играешь свободно, и мы знаем, что нужно для победы.

Теперь у нас есть тот опыт, про который все говорили, что он нам нужен. Вот в чем наша мотивация на предстоящий сезон», – сказал Уильямс .

«Тандер» стали второй самой молодой командой в истории лиги, завоевавшей титул чемпиона.