Джейлен Уильямс: «Понял, что я в НБА надолго, только после 40 очков в финале»

Джейлен Уильямс поделился ключевым моментом своей карьеры.

Форвард «Оклахомы» набрал 40 очков в 5-м матче финальной серии с «Индианой» сезона-2024/25. Уильямс провел самую результативную игру среди всех баскетболистов в рамках финала. Победа его команды впервые вывела «Тандер» вперед в серии (3-2).

«Первый раз, когда я понял, что останусь в НБА надолго, был в 5-й игре финала. До этого у меня никогда не было такого ощущения, до этих 40 очков», – признался Уильямс.

Форвард провел 3 сезона в лиге, был 2-м в голосовании за лучшего новичка, уступив Паоло Банкеро, и в прошлом розыгрыше попал на Матч всех звезд, в 3-ю символическую сборную и во 2-ю защитную.