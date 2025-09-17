Джейлен Уильямс: «Не обязательно иметь кучу ветеранов, чтобы быть успешными»

Защитник «Тандер» объяснил, как культура организации ускоряет взросление команды.

«Не думаю, что для успеха нужна куча ветеранов. Безусловно, они полезны, но… лично я научился быть профессионалом еще до того как сыграл свой первый матч за «Оклахому».

Ты приходишь в зал – и каждый мяч на стойке направлен в одну стороны, на тренировках мы всегда заправляем футболки, не носим украшения.

Все это было привито мне с момента прихода в организацию. Поэтому нам не нужно, чтобы ветераны учили нас таким вещам. Мы взрослеем быстрее, потому что находимся в такой уникальой среде», – рассказал 24-летний баскетболист.

«Оклахома-Сити » стала второй по молодости чемпионской командой в истории НБА , со средним возрастом 25,6 лет.