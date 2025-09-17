Джейлен Уильямс: «Не обязательно иметь кучу ветеранов, чтобы быть успешными»
Защитник «Тандер» объяснил, как культура организации ускоряет взросление команды.
«Не думаю, что для успеха нужна куча ветеранов. Безусловно, они полезны, но… лично я научился быть профессионалом еще до того как сыграл свой первый матч за «Оклахому».
Ты приходишь в зал – и каждый мяч на стойке направлен в одну стороны, на тренировках мы всегда заправляем футболки, не носим украшения.
Все это было привито мне с момента прихода в организацию. Поэтому нам не нужно, чтобы ветераны учили нас таким вещам. Мы взрослеем быстрее, потому что находимся в такой уникальой среде», – рассказал 24-летний баскетболист.
«Оклахома-Сити» стала второй по молодости чемпионской командой в истории НБА, со средним возрастом 25,6 лет.
