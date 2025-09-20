Дэйв Макменамин: «Соперничество Стефа Карри и Леброна Джеймса – невосполняемый ресурс. Осталось не так много»
Дэйв Макменамин призывает ценить Стефа Карри и Леброна Джеймса.
«Лучшее соперничество в лиге – это Стеф Карри против Леброна Джеймса, все очень просто. Два монолита лиги. 4 финала подряд в прошлом десятилетии. Если включали их игру в прошлое Рождество, знаете, что это просто нужно видеть. Их соперничество – невозобновляемый ресурс. И возможностей увидеть сражения этих двоих осталось не так много», – рассудил репортер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
