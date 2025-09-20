0

Сэм Весени: «Переход Кобе Бафкина – это попадание в яблочко для «Нетс»

Драфт-аналитик Сэм Весени высоко оценивает ход «Бруклина».

Клуб заполучил 21-летнего защитника Кобе Бафкина из «Атланты» за денежную компенсацию.

«Это попадание в яблочко для «Нетс». Контракт Бафкина на 4,5 миллиона в этом году безусловно надо брать и, думаю, пользоваться опцией на 6,9 миллиона в следующем. Просто чтобы посмотреть, что получится.

Я вижу его в лиге в качестве шутера в долгосрочной перспективе. Он принимает правильные быстрые решения, любит идти в проходы напрямую. Может быть разыгрывающим рядом со звездой или «шутером» без мяча рядом с полноценным разыгрывающим. Мне всегда казалось, что он может отлично выглядеть рядом со звездами, потому что его набор навыков полноценен и завершен. Посмотрим, что из этого выйдет, но это отличный ход от «Нетс», – заключил эксперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Game Theory Podcast
logoКобе Бафкин
logoНБА
logoБруклин
