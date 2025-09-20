  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
0

Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»

Мирослав Радулица сменил вид спорта.

37-летний сербский центровой, серебряный медалист Олимпиады (2016), чемпионата мира (2014) и Евробаскета (2009) и MVP-2010 сербского чемпионата, завершил баскетбольную карьеру в «Марусси».

Радулица присоединился к футбольному клубу третьего сербского дивизиона «Железничар Инджия» до конца года в качестве нападающего.

Зарплата игрока и доходы от продаж атрибутики будут отданы благотворительному фонду «Сербы для сербов».

«Не был большим поклонником баскетбола в детстве. Стал играть из-за своего брата. У меня творческий характер, который плохо сочетается с баскетболом. Это игра правил, здесь мало места для творчества.

Отыграл 21 год. Никогда бы не подумал. Планировал выступать до 30 лет, но внезапно вернул страсть к игре в Китае и решил продолжать. Дело было не в деньгах, а в игре, переживаниях и опыте», – поделился воспоминаниями центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoМирослав Радулица
logoМарусси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Американский защитник Джордан Кинг присоединился к «Марусси»
14 июля, 14:05Фото
Чемпионат Греции. Плей-аут. «Колоссос» разгромил «Лаврион», «Арис» был сильнее «Марусси»
17 мая, 16:14
Чемпионат Греции. Плей-аут. «Арис» победил «Колоссос» в гостях, «Марусси» был сильнее «Лавриона»
10 мая, 16:37
Главные новости
Сэм Весени: «Переход Кобе Бафкина – это попадание в яблочко для «Нетс»
13 минут назад
Разыгрывающий Маркиз Науэлл присоединится к «Басконии»
37 минут назад
Костас Слукас: «Финал четырех» Евролиги в Афинах увеличивает мотивацию, второго провального сезона не будет»
52 минуты назад
Костас Флеваракис о молодом Деннисе Шредере: «Он хотел добиться признания и стремился соревноваться, что привело его к нынешнему успеху»
1сегодня, 16:25
Лонни Уокер: «Активный переход игроков из НБА в Европу начался благодаря Кендрику Нанну»
сегодня, 15:46
Брайан Робб: «Анферни Саймонс – последний крупный зарплатный актив «Селтикс» в возможной сделке, они будут осторожны»
2сегодня, 15:16
Неэмиаш Кета, скорее всего, получит главную роль в передней линии «Бостона»
сегодня, 14:59
МБА-МАИ официально объявила о продлении контракта с Андреем Зубковым
7сегодня, 14:40Фото
Кайри Ирвинг: «Реабилитация проходит невероятно успешно»
сегодня, 14:25
Андрей Зубков останется в МБА-МАИ
сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
сегодня, 15:33
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1сегодня, 14:34
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
сегодня, 13:34
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
сегодня, 13:20
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
2сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08