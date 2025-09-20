Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»

Мирослав Радулица сменил вид спорта.

37-летний сербский центровой, серебряный медалист Олимпиады (2016), чемпионата мира (2014) и Евробаскета (2009) и MVP-2010 сербского чемпионата, завершил баскетбольную карьеру в «Марусси ».

Радулица присоединился к футбольному клубу третьего сербского дивизиона «Железничар Инджия» до конца года в качестве нападающего.

Зарплата игрока и доходы от продаж атрибутики будут отданы благотворительному фонду «Сербы для сербов».

«Не был большим поклонником баскетбола в детстве. Стал играть из-за своего брата. У меня творческий характер, который плохо сочетается с баскетболом. Это игра правил, здесь мало места для творчества.

Отыграл 21 год. Никогда бы не подумал. Планировал выступать до 30 лет, но внезапно вернул страсть к игре в Китае и решил продолжать. Дело было не в деньгах, а в игре, переживаниях и опыте», – поделился воспоминаниями центровой.