24 очка Нафисы Коллиер вывели «Миннесоту» во второй раунд плей-офф женской НБА
«Линкс» прошли «Голден Стэйт».
1-й номер «регулярки» обыграл новичка лиги со счетом 2-0 в серии 1-го раунда плей-офф. Второй матч команд закончился 75:74, «Миннесота» уступала «Голден Стэйт» по итогам трех четвертей (51:63) и совершила камбэк в заключительном игровом отрезке.
Форвард Нафиса Коллиер стала самым результативным игроком матча. На ее счету 24 очка, 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 10 точных из 16 бросков с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости