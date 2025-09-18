Видео
24 очка Нафисы Коллиер вывели «Миннесоту» во второй раунд плей-офф женской НБА

«Линкс» прошли «Голден Стэйт».

1-й номер «регулярки» обыграл новичка лиги со счетом 2-0 в серии 1-го раунда плей-офф. Второй матч команд закончился 75:74, «Миннесота» уступала «Голден Стэйт» по итогам трех четвертей (51:63) и совершила камбэк в заключительном игровом отрезке.

Форвард Нафиса Коллиер стала самым результативным игроком матча. На ее счету 24 очка, 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 10 точных из 16 бросков с игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
