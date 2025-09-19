Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
Расселл, Кристи и Букер решили поработать друг с другом.
В сети появилось видео с совместной тренировки защитников «Далласа» Макса Кристи и Д’Анджело Рассела с защитником «Финикса» Девином Букером.
Следующий сезон станет 4-м в карьере Кристи, 11-м для Расселла и первым для обоих баскетболистов в качестве партнеров по «Мэверикс».
Букер готовится к своему 11-му сезону в составе «Санс», за которых он выступает на протяжении всей карьеры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
