Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону

Расселл, Кристи и Букер решили поработать друг с другом.

В сети появилось видео с совместной тренировки защитников «Далласа» Макса Кристи и Д’Анджело Рассела с защитником «Финикса» Девином Букером.

Следующий сезон станет 4-м в карьере Кристи, 11-м для Расселла и первым для обоих баскетболистов в качестве партнеров по «Мэверикс».

Букер готовится к своему 11-му сезону в составе «Санс», за которых он выступает на протяжении всей карьеры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
