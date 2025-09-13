  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Д’Анджело Расселл: «Когда играл против Букера перед драфтом, то он едва мог вести мяч. Сейчас его сравнивают с Кобе – это мотивирует и вдохновляет»
0

Д’Анджело Расселл: «Когда играл против Букера перед драфтом, то он едва мог вести мяч. Сейчас его сравнивают с Кобе – это мотивирует и вдохновляет»

Д’Анджело Расселл отдал должное Девину Букеру за прогресс в игре.

По словам игрока «Далласа», нынешний лидер «Финикса» существенно прибавил по сравнению с тем уровнем, который демонстрировал перед попаданием в НБА.

«Мы много играли друг против друга во время преддрафтовых просмотров, и я хорошо помню, что он едва мог вести мяч. И посмотрите на него сейчас.

Девин – один из тех нескольких ребят, за развитием которых я наблюдал воочию. Видел своими глазами, как он улучшал свою игру каждый год, начинал делать все эти свои штучки. И вот сейчас его сравнивают с Кобе. Могу сказать, что это мотивирует и вдохновляет. Этому парню стоит отдать должное», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoДаллас
logoД’Анджело Расселл
logoДевин Букер
logoФиникс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Д’Анджело Расселл: «Кобе сказал мне: «Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15»
113 сентября, 17:34
Клэй Томпсон: «У «Далласа» лучшая передняя линия в НБА»
631 августа, 10:53
Марк Кьюбан: «Позволить Стиву Нэшу уйти было моей самой большой ошибкой»
531 августа, 06:43
«Тандер», «Рокетс», «Наггетс», «Тимбервулвз», «Клипперс» и «Лейкерс» – фавориты Запада по прогнозу ESPN
1628 августа, 12:07
Главные новости
Андре Миллер: «В 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера», но Джордж Карл загнал команду»
225 минут назад
Шамперт и Чалмерс ожидают, что Энтони Эдвардс в ближайшие три года станет MVP НБА
42 минуты назад
Гобер о Йокиче: «Всегда благодарен, когда мне выпадает возможность попытаться остановить одного из лучших игроков в мире»
56 минут назад
Кендрик Перкинс: «Никс» – лучшая команда на Востоке»
57 минут назад
Марио Чалмерс: «Никс» все еще не хватает одного звена для борьбы за титул. «Большого», играющего на обеих половинах площадки»
1сегодня, 05:51
Мэджик Джонсон: «Леброн – плохой парень, но не Джордан»
4сегодня, 05:34
«Денвер» подпишет Мозеса Брауна
сегодня, 05:22
Стив Балмер инвестировал в Aspiration еще 10 миллионов долларов в 2023 году
сегодня, 05:08
После матча Турция – Греция в Риге между болельщиками команд произошла стычка
2сегодня, 04:59Видео
Эргин Атаман: «Возможно, многие клубы НБА теперь попытаются заполучить Эрджана Османи, чтобы остановить Янниса»
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
через 0
Алперен Шенгюн: «Я пообещал Османи Rolex, если он сыграет хорошо»
сегодня, 05:47
Билл Симмонс предположил, что Кавай Ленард мог не знать о рекламном контракте с Aspiration
14вчера, 19:00
Эйжа Уилсон – MVP и DPOY, Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА по версии Associated Press
вчера, 18:32
«Локомотив-Кубань» победил «Анадолу Эфес» (88:84) на сборах в Турции
вчера, 17:59
«Зенит» крупно уступил «Маккаби Тель-Авив» (77:102) в товарищеском матче в Белграде
3вчера, 16:59
Фанат попытался сфотографироваться с Леброном Джеймсом, выбежав на сцену в Китае
1вчера, 16:30Видео
Лука Дончич купил дом Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов
16вчера, 15:30Фото
Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»
вчера, 14:59
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
вчера, 13:30