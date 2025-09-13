Д’Анджело Расселл: «Когда играл против Букера перед драфтом, то он едва мог вести мяч. Сейчас его сравнивают с Кобе – это мотивирует и вдохновляет»
Д’Анджело Расселл отдал должное Девину Букеру за прогресс в игре.
По словам игрока «Далласа», нынешний лидер «Финикса» существенно прибавил по сравнению с тем уровнем, который демонстрировал перед попаданием в НБА.
«Мы много играли друг против друга во время преддрафтовых просмотров, и я хорошо помню, что он едва мог вести мяч. И посмотрите на него сейчас.
Девин – один из тех нескольких ребят, за развитием которых я наблюдал воочию. Видел своими глазами, как он улучшал свою игру каждый год, начинал делать все эти свои штучки. И вот сейчас его сравнивают с Кобе. Могу сказать, что это мотивирует и вдохновляет. Этому парню стоит отдать должное», – рассказал Расселл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
