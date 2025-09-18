Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»

Тони Снелл рассказал, почему решил продолжить карьеру в Европе.

Я сказал своему агенту, что больше не могу играть в G-лиге и хочу попробовать свои силы за океаном. Я был согласен на любой вариант.

Он предложил французский «Булазак», а моя жена много знает о Франции, так что я решил, что это походящий клуб.

Я благодарен баскетболу за то что я побывал в разных штатах и встречал разные культуры. Но теперь я хочу посмотреть, что находится за пределами Америки», – сказал 33-летний баскетболист.

Тони Снелл продолжит карьеру в «Булазаке»