Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
Тони Снелл рассказал, почему решил продолжить карьеру в Европе.
Я сказал своему агенту, что больше не могу играть в G-лиге и хочу попробовать свои силы за океаном. Я был согласен на любой вариант.
Он предложил французский «Булазак», а моя жена много знает о Франции, так что я решил, что это походящий клуб.
Я благодарен баскетболу за то что я побывал в разных штатах и встречал разные культуры. Но теперь я хочу посмотреть, что находится за пределами Америки», – сказал 33-летний баскетболист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
