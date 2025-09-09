Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»

Тони Снелл назвал любимого одноклубника в НБА.

Экс-игрок лиги назвал Джимми Батлера, вместе с которым выступал в составе «Чикаго ».

«Мой выбор – Джимми Батлер . Он взял меня под свою опеку. Как-то летом он привез меня в Лос-Анджелес тренироваться со своим тогдашним тренером Крисом Джонсоном. Он принял меня у себя, показал мне, как работает, показал свой путь, помог обрести уверенность в себе и подтолкнул меня к самосовершенствованию. Джимми – прекрасный пример для подражания.

Он потрясающий. Я благодарен ему за то, что он взял меня под свое крыло и указал мне путь. Так что да, могу сказать, что он один из моих любимых товарищей по команде.

Величайший баскетболист всех времен? Майкл Джордан , мое мнение останется неизменным навсегда. Мне все равно, что думают другие», – рассказал Снелл .