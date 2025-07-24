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Дэмиан Лиллард рассказал, что Дрю Холидэй уговорил его вернуться в «Портленд»

Дэмиан Лиллард решил вернуться в «Портленд» после сообщения от Дрю Холидэя.

«Дэмиан Лиллард рассказал сегодня в детском лагере в Бивертоне, что сразу после того, как его отчислили, Дрю Холидэй отправил ему сообщение с эмодзи 👀. Он также сказал, что пытался переманить Дрю в «Портленд» в 2021 году, когда того обменяли из «Нового Орлеана» в «Милуоки», – пишет журналист Шон Хайкин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Шона Хайкина в соцсети X
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