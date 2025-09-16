1

Никола Миротич: «Хочу помочь «Монако» выиграть Евролигу»

Никола Миротич объединился с Майком Джеймсом для победы в Евролиге.

«Для меня честь носить эту майку. У команды большие амбиции и цели. Когда видишь, что организация строит что-то особенное, хочешь быть частью этого.

В свои 34 года я хочу только побеждать. Надеюсь стать тем самым недостающим элементом для завоевания титула.

У нас уже два MVP Евролиги, но не хватает главного – кубка Евролиги. Именно поэтому я здесь», – заявил Миротич.

В сезоне-2024/25 форвард высиупал за «Милан» и в среднем набирал 17,7 очка, 6,4 подбора и 2 передачи, что позволило ему войти в пятерку лучших игроков Евролиги по результативности.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoМонако
logoНикола Миротич
logoЕвролига
