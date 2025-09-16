«Нью-Йорк» подписал Мэтта Райана

«Никс» подписали игрока в тренировочный лагерь.

По информации Стефана Бонди из New York Post, 28-летний форвард Мэтт Райан согласился на негарантированный контракт с «Нью-Йорком », чтобы принять участие в тренировочном лагере.

Баскетболист провел большую часть прошлого сезона в составе «Никс»: сначала по негарантированному контракту, затем по двухстороннему соглашению. Однако 1 марта он был отчислен.

С момента дебюта в апреле 2022 года Райан сыграл 82 игры в НБА и зарекомендовал себя как специалист по трехочковым, с карьерным процентом реализации 40,2%.