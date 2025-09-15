0

Джейлен Брансон: «Нельзя думать, что мы автоматически вернемся в финал Востока»

Разыгрывающий «Никс» призвал команду не расслабляться перед новым сезоном.

«Каждый год мы делаем шаг вперед. Главное в нашей команде – это химия, которую мы создали. Многие помогают нам в этом пути, но то положение, в котором мы сейчас находимся – точно не повод расслабляться.

Надеюсь, у нас не будет такого настроя, что мы автоматически вернемся в финал Восточной конференции. Мы должны снова пройти этот путь, продолжать прогрессировать и бороться, чтобы наконец преодолеть барьер», – сказал Брансон.

В прошлом сезоне 28-летний игрок «Нью-Йорка» в среднем набирал 26 очков и 7,3 передачи, во второй раз подряд попав во вторую символическую сборную НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Games Hub
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Никс» – лучшая команда на Востоке»
113 сентября, 06:10
Джейлен Брансон: «Для кого-то успех – деньги. Для меня – чемпионство»
126 августа, 13:18
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
1215 августа, 16:35Фото
Главные новости
Марио Чалмерс: «Определенно хочу стать тренером. Думаю, хорошо читаю игру»
22 минуты назад
Алперен Шенгюн: «Мы не получили золотую медаль, но зато завоевали место в сердце каждого человека в нашей стране»
152 минуты назад
Исаак Бонга останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:00
Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
7сегодня, 16:31
Бисмак Бийомбо согласовал однолетний контракт с «Сан-Антонио»
4сегодня, 15:57
Алекс Мумбру потерял около 7 килограммов из-за инфекции
4сегодня, 15:21
Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
19сегодня, 14:25
«Голден Стэйт» предложил Куминге трехлетний контракт на 75 млн с опцией команды
9сегодня, 14:02
Кендрик Перкинс – Джонатану Куминге: «Ты им не нужен, чувак!»
8сегодня, 11:55
Маодо Ло: «Если ты хорошо бросаешь трехочковые, у тебя высокий уровень атлетизма – ты можешь играть в НБА, и у Бонги все это есть»
4сегодня, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
2сегодня, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
сегодня, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
сегодня, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
6сегодня, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
8сегодня, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
сегодня, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
сегодня, 16:15
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
1сегодня, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
3сегодня, 14:57
Швед подписал контракт с МБА-МАИ
9сегодня, 13:35