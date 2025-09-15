Джейлен Брансон: «Нельзя думать, что мы автоматически вернемся в финал Востока»

Разыгрывающий «Никс» призвал команду не расслабляться перед новым сезоном.

«Каждый год мы делаем шаг вперед. Главное в нашей команде – это химия, которую мы создали. Многие помогают нам в этом пути, но то положение, в котором мы сейчас находимся – точно не повод расслабляться.

Надеюсь, у нас не будет такого настроя, что мы автоматически вернемся в финал Восточной конференции. Мы должны снова пройти этот путь, продолжать прогрессировать и бороться, чтобы наконец преодолеть барьер», – сказал Брансон .

В прошлом сезоне 28-летний игрок «Нью-Йорка » в среднем набирал 26 очков и 7,3 передачи, во второй раз подряд попав во вторую символическую сборную НБА .