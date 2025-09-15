Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
Адетокумбо будет выступать за команду, пока ей руководит Спанулис.
«Я не хочу ставить тренера Спанулиса в неловкое положение, но если его нет в сборной, то и меня тоже. Это так просто. Он раскрывает во мне все лучшее, он раскрывает все лучшее в команде, и у него менталитет победителя.
Я хочу быть среди великих людей, среди тех, кто уже прошел этот путь, кто знает, какой ценой дается победа, и кто умеет мотивировать своих лучших игроков», – сказал Адетокумбо.
Вассилис Спанулис возглавил сборную Греции в 2023 году. Под его руководством греки отобрались на Олимпиаду-2024, где в 1/4 финала уступили Германии.
Вчера команда Спанулиса завоевала «бронзу» чемпионата Европы, обыграв Финляндию (92:89).
