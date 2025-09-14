Виктор Вембаньяма лично учувствует в отборе в «фанатский сектор» «Сан-Антонио»
Форвард «Сперс» помог организовать новый клубный проект для болельщиков.
Звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма лично поучаствовал в отборе кандидатов в новую официальную группу «ультрас», которую создает клуб. Француз не только оценивал претендентов, но и является автором самой идеи, вдохновленной европейским опытом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Michael C. Wright в соцсети X
