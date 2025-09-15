«И куда мне, блин, теперь идти? Давайте сыграем еще один матч!» Яннис Адетокумбо не хотел, чтобы Евробаскет заканчивался

Форварду «Милуоки» очень нравится быть в национальной сборной.

«И куда мне, блин, теперь идти? Я не хочу, чтобы со сборной все на этом закончилось. Хочу остаться здесь, давайте сыграем еще один матч! Я тут единственный, кто еще в душ не ходил. Останусь здесь на всю ночь. На всю ночь!», – заявил Адетокумбо на своей трансляции в соцсетях из раздевалки сборной Греции.

В матче за «бронзу» греки обыграли финнов (92:89).

Яннис Адетокумбо привел свою команду к победе, набрав 30 очков, 17 подборов, 6 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.