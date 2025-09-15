Эргин Атаман – лучший тренер Евробаскета-2025

Турецкий наставник вывел сборную на первый пьедестал за 24 года.

Несмотря на поражение Турции в финале Евробаскета-2025 от Германии со счетом 83:88, Эргин Атаман был признан лучшим тренером турнира.

Турецкая команда прошла групповой этап без поражений, одержав победу, в том числе над одними из главных фаворитов турнира – сборной Сербии.

В плей-офф команда справилась со Швецией, затем разгромила Польшу в 1/4 финала и обыграла Грецию в матче 1/2 финала, впервые за 24 года выйдя в финал.

Особую похвалу Атаман получил за защитную стратегию против Янниса Адетокумбо – она позволила ограничить суперзвезду сборной Греции всего 12 очками и прервать его серию из 11 матчей Евробаскета с 25+ очками.

