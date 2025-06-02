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Доминик Уилкинс: «Если бы у меня в команде был Трэй Янг, я бы взял несколько титулов»

Доминик Уилкинс высоко оценивает способности Трэя Янга.

Знаменитый форвард «Атланты» (1982-94), вошедший в Зал славы баскетбола с 9 Матчами всех звезд и 7 попаданиями в символические пятерки, ни разу не пробивался дальше 2-го раунда плей-офф.

Уилкинс оценил перспективы «Хоукс» с разыгрывающим Трэем Янгом во главе.

«Ему не обязательно быть 1-й опцией, если они подберут подходящий состав. У разыгрывающего всегда есть доступ к мячу и возможность влиять на матч в случае необходимости. Он демонстрировал свою способность делать это уже много раз. Ему нужна другая суперзвезда. И у них есть такие в составе, нужно просто подождать. Трэй может делать на площадке все, что захочет.

Ему не обязательно набирать много очков. Он великолепно принимает решения и задействует партнеров. Прекрасный баскетболист. Если бы он был у меня в команде, я бы взял несколько титулов. Трэю не нужно 25-30 очков в каждой игре, ему нужно просто заигрывать одноклубников. 

Мне нравятся перспективы нынешнего состава. Очень импонирует форвард Джейлен Джонсон, его способности. Молодой форвард Заккари Рисаше. Нужно немного терпения, он будет очень хорош. Уже в 1-й год у него было несколько матчей с 30 очками. Парень умеет играть в баскетбол», – заключил Уилкинс.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Esports Insider
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