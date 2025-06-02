Доминик Уилкинс: «Если бы у меня в команде был Трэй Янг, я бы взял несколько титулов»

Доминик Уилкинс высоко оценивает способности Трэя Янга.

Знаменитый форвард «Атланты» (1982-94), вошедший в Зал славы баскетбола с 9 Матчами всех звезд и 7 попаданиями в символические пятерки, ни разу не пробивался дальше 2-го раунда плей-офф.

Уилкинс оценил перспективы «Хоукс» с разыгрывающим Трэем Янгом во главе.

«Ему не обязательно быть 1-й опцией, если они подберут подходящий состав. У разыгрывающего всегда есть доступ к мячу и возможность влиять на матч в случае необходимости. Он демонстрировал свою способность делать это уже много раз. Ему нужна другая суперзвезда. И у них есть такие в составе, нужно просто подождать. Трэй может делать на площадке все, что захочет.

Ему не обязательно набирать много очков. Он великолепно принимает решения и задействует партнеров. Прекрасный баскетболист. Если бы он был у меня в команде, я бы взял несколько титулов. Трэю не нужно 25-30 очков в каждой игре, ему нужно просто заигрывать одноклубников.

Мне нравятся перспективы нынешнего состава. Очень импонирует форвард Джейлен Джонсон , его способности. Молодой форвард Заккари Рисаше . Нужно немного терпения, он будет очень хорош. Уже в 1-й год у него было несколько матчей с 30 очками. Парень умеет играть в баскетбол», – заключил Уилкинс.